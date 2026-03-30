Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

30.03.2026 16:12
Kahramanmaraş'ta tefecilik faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kumar oynattığı, faizle para verdiği ve pos tefeciliği yaptığı tespit edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşları hedef alarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik önemli delillere ulaşıldı. Sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken, şüphelilerin örgütlü şekilde hareket ettiği ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERİN ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE TEFECİLİK YAPTIĞI BELİRLENDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kumar oynattıkları, borçlandırdıkları kişilere yüksek faizle para verdikleri ve özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşları hedef aldıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin "pos tefeciliği" olarak bilinen yöntemle de haksız kazanç sağladıkları ortaya çıkarıldı.

Yetkililer, bu tür suç örgütlerinin vatandaşları borçlandırarak ekonomik anlamda daha büyük mağduriyetlere yol açtığını vurgularken, operasyonun bu yönüyle önemli bir adım olduğu ifade edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA DELİL ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında 30 Mart 2026 günü saat 06.00 itibarıyla 8 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 12 tabanca fişeği, 25 av tüfeği fişeği, 2,73 gram esrar, 7 cep telefonu ve 1 pos cihazı ele geçirildi.

Ayrıca çok sayıda çek, senet, satış sözleşmesi ve alacak-verecek kayıtlarının yer aldığı dokümanlara da el konuldu. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin başka bir suçtan tutuklu olduğu belirlendi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
16:26
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:37:49.
