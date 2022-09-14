Kahramanmaraş'ta trafik kazası tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası tatbikatı yapıldı

14.09.2022 10:30
Kahramanmaraş'ta trafik kazası tatbikatı yapıldı

Kahramanmaraş'ta, tehlikeli madde taşıyan araçların karıştıkları kazalara müdahale ve emniyet tedbirleriyle ilgili tatbikat gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta, tehlikeli madde taşıyan araçların karıştıkları kazalara müdahale ve emniyet tedbirleriyle ilgili tatbikat gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve karayolları ekiplerinin de katılımıyla Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Andırın yol ayrımında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği tehlikeli madde taşıdığı sırada kazaya karışan iki araca müdahale edildi.

Tatbikatta, tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir diğer araç sürücüsünün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Tehlikeli madde taşıyan kamyonet sürücüsünün araç içerisinde sıkıştığı ve 1 kişinin yaralı olduğu bilgisi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri trafik güvenliğini sağladı, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıyı kontrollü şekilde araçtan çıkardı. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Levent Özbek, gazetecilere, tehlikeli madde taşıyan araçların yapmış olduğu trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla tatbikatın gerçekleştirildiğini belirterek herkesin trafik kurallarına uymasını istedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta trafik kazası tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta trafik kazası tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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