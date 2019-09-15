Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta Tekir Şalvar Güreş Müsabakası düzenlendi.

Merkez Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'nde düzenlenen müsabakalara Türkiye'nin farklı illerinden 565 sporcu katıldı.

Güreşçilerin kısa şalvar giydiği müsabakalar kıran kırana geçti.

Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından finalde rakibi Adem Uzun'u yenen Enes Bandırma, başpehlivan oldu.

Şampiyonada ayrıca 30 kiloda Ozan Datlı, 35 kiloda Emre Çiftçi, 40 kiloda Ekrem Arslan, 45 kiloda Uğurcan Şahin, 50 kiloda Bayram Esendere, 55 kiloda Yavuzhan Karadoğaner, 60 kiloda Mehmet Çam, 65 kiloda Ali Çam, 70 kiloda Ertuğrul Kahveci, 75 kiloda Ömer Çomruk, 80 kiloda Ahmet Furkan Kara, 85 kiloda İsmail Bulut birinciliğe ulaştı.

Öte yandan şampiyonada meydana çıkan 4 çocuk da karşı karşıya geldikleri centilmenlik yarışından dolayı ödüllendirildi.

"Güreş yapmak Türk'ün kanında var"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, törende yaptığı konuşmada, yarışmaları yüksek izleyici ve sporcu katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Son zamanlarda şalvar güreşine vatandaşlardan ciddi destek olduğunu, bunun da spor adamı olarak kendilerini sevindirdiğini dile getiren Hopur, şöyle devam etti:

"Genelsel spor dallarına ciddi bir ilgi var. Eskiye bir özlem başladı. Daha doğrusu geleneklerimizi özledik. Sporun hepsi bizim. Hepsi de çocuklarımızın yapması gereken branşlarımız. Ata yadigarı olan bu sporlara gençlerimizin ilgisi çok büyük derecede arttı. Bunun sebebi de bu iş bizim özümüzde var. Ata binmek, ok atmak ve güreş yapmak Türk'ün kanında var, özünde var. Öze dönüş başladı. İnşallah daha güzel olacak."

Hopur, şalvar güreşinin bu seviyeye gelmesinde öncülük eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'ya teşekkür etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise gençlerin sağlıklı, eğitimli ve donanımlı yetişmelerinin ve memlekete hizmet etmelerinin, herkesin yaşadığı yerin el birliğiyle yaşanabilinir kılınmasını sağlamasının en büyük amaçları olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici de şalvar güreşlerinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'de geleneksel spor dallarının her geçen gün geliştiğine dikkati çeken Debgici, "Bizim sırtımızı ancak bu meydanda kendi hemşehrilerimiz yere getirebilir. Onun dışında başka kimse yere getiremez." diye konuştu.