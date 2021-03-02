Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika

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- Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme işlemleri devam ediyor.

Yangın, Kahramanarmaş- Adana karayolu üzerindeki fabrikanın pamuk deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok yısa itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dev pamuk balyalarının yandığı olay yerinde fabrika işçileri ise zarar görmeyen pamuk balyalarını fabrikanın dışına atıyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.