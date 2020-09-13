Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türkoğlu'nda bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 40 itfaiye ekibi ve 1 yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangında 8 bölümü bulunan fabrikanın tamamı kullanılamaz hale geldi. 8 saattir devem eden yangında ekiplerin soğutma ve söndürme çalışması sürüyor.Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ,