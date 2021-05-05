Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin üzerinden 7 cep telefonu, 13 farklı bankaya ait hesap kartı ile 7 bin 740 lira ele geçirildi.

Belirledikleri kişileri takibe alan ekipler, şüphelilerin M.E.I. (21), M.B. ( 21) ve C.B. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte Azerbaycan Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren çeşitli bankaların ATM 'lerinden aynı kişiler tarafından sürekli para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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