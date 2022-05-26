KAHRAMANMARAŞ - telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

26.05.2022 11:49

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp bir kişinin 485 bin lirasını aldığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp bir kişinin 485 bin lirasını aldığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Ördekdede Mahallesi'nde yaşayan Ö.N'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlı, "Evinizde çalıntı altın ve para var kontrol edeceğiz" diyerek para ve altınları istedi.

Evine gelen dolandırıcıya yaklaşık 485 bin liralık altın ve paraları teslim eden Ö.N, dolandırıldığını anlayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelinin İ.T. olduğunu ve beyaz bir araçla Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine gittiğini belirleyen ekipler, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle düzenlenen operasyonda zanlıyı yakaladı.

Kahramanmaraş'a getirilen zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ - telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ - telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ - telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Kaynak: AA

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