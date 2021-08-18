Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığı yapan zanlı Diyarbakır'da yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, telefonda kendisini Jandarma personeli olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, Diyarbakır'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Minehöyük Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki İ.Ş'nin, kendisini Jandarma personeli olarak tanıtan bir şüpheli tarafından 15 bin lira ve 4 cumhuriyet altını dolandırılmasının ardından çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik çalışmanın yanı sıra 50'ye yakın kamera görüntüsünün incelendiği çalışma kapsamında şüphelinin Diyarbakır'da ikamet eden U.K. (31) olduğu tespit edildi. Türkoğlu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Diyarbakır'da yakalanan şüpheli, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.