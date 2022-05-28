Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama

28.05.2022 00:10
Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda yakalanan telefon dolandırıcı şüphelilerinden 1 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda yakalanan telefon dolandırıcı şüphelilerinden 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, emekli H.G.(65) kendisini dolandırmaya gelen şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Yapılan çalışma sonrası operasyon düzenleyen polis ekipleri 700 bin lira ve ziynet eşyalarını kurtardı. Olay sonrası yakalanan A.E ve A.T, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Bir diğer telefon dolandırıcılığı ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, 75 yaşındaki H.K'yi dolandırmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Düzenlenen operasyonla M.G. ve S.S.Ç yakalandı.

Olayda, 150 bin lira ve ziynet eşyaları yaşlı kadına teslim edildi.

Şüpheli S.S.Ç çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama
Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama
Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama
YORUMLAR
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Kaçak cep telefonu aksesuarlarını satmak isterken yakalandı Kaçak cep telefonu aksesuarlarını satmak isterken yakalandı Telefon dolandırıcısı 150 saat kamera incelenerek yakalandı Telefon dolandırıcısı 150 saat kamera incelenerek yakalandı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dolandırıcı, Emekli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılığına 1 tutuklama - Son Dakika
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