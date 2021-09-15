Kahramanmaraş'ta telefon kaçakçılığı: 1 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaçak cep telefonu sattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaat teknikeri S.K. isimli şahsın yurt dışından getirttiği kaçak yedek parça ve malzemeleri birleştirerek telefon haline dönüştürdüğü ve telefonları internet sayfalarında sattığı ihbarları üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından alınan karar ile yapılan operasyon neticesi iş yerinde yapılan aramada, iş yerinin inşaat tekniği ile alakalı faaliyet yürüten bir yer olmasına rağmen, burada telefon imalatı ve tamirine yönelik çok sayıda aparat ele geçirildi. Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ