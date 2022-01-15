Kahramanmaraş'ta telefonla 47 bin liralık dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kendisini banka yetkilisi olarak tanıtan kişilerin bir kişiyi 47 bin lira dolandırdığı iddia edildi.

Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Abdulkadir Zeki Gülmez'i arayarak kendilerini hesabı bulunduğu bankanın yetkilisi olarak tanıtan kişiler "hesabınıza girmeye çalışıyorlar, telefonu kapatmadan mobil bankacılık şifrenizi değiştirin." dedi.

Telefonu kapatmadan şifresini değiştiren Gülmez, banka şubesine gittiğinde, banka hesabından iki ayrı kredi çekilerek farklı bir hesaba transfer edildiğini öğrendi.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan Gülmez, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gülmez, dolandırıcıların kendi telefonunun ara yüzüne girdiklerini, şifre değişikliği işlemi sırasında yeni şifreyi görüntüleyerek hesabına girildiğini ve para transferinin yapıldığını düşündüklerini söyledi.

Telefon dolandırıcılarının "şifrenizi bizimle paylaşmadan değiştirin" demesi üzerine güvendiğini anlatan Gülmez, şunları kaydetti:

"Hesabınıza ikinci bir cihazdan giriş yapılıyor ve para harcanmak isteniyor. 'Şifrenizi bizimle paylaşmadan hemen değiştirin' dediler ve ben şifremi değiştirdim. Karşıdaki bayan bana bir numara verdi ve 'bunu telefonunuza giriş yapın, bu sizin müşteri temsilcinizin numarası' dedi. O sırada beni telefonda yönlendirmeye başladı. Şuna tıklayın, buna tıklayın diye. O an ben şifre, TC numarası vermeyince sorun olduğunu anlamadım. Bana 'farklı bankalardan kart kullanıyorsanız onları da verin güvenlik açısından kapatalım' dedi. O arada benim kafamda soru işareti oluştu. Beni bu bankadan arıyorlarsa, diğer bankanın kartını neden soruyor diye. Hemen telefonu kapattım ve 5 dakika içerisinde şubeye gittim. Bir dakika içerisinde para başka bir hesaba düşmüş. Hemen emniyete giderek şikayette bulundum. Şu anda benim hesabımdan çekilen 21 bin ve 26 bin küsur olarak toplamda iki ayrı krediyle 47 bin lira civarında borçlandırmışlar beni."

Gülmez, şüphelilerin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istedi.