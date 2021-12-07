KAHRAMANMARAŞ - Temizlik personeli ATM'de bulduğu parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde temizlik personeli, ATM'de bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Belediyede temizlik personeli Kubilay Çıtak, Ceyhan Mahallesi'ndeki bir banka ATM'sinden para çekmek istedi. Bu sırada ATM'den işlem yapmadan 1700 lira çıktığını fark eden Çıtak, paranın sahibinin bulunması amacıyla ilçedeki banka şubesine başvurdu.

Çıtak, banka yetkililerinden aldığı bilgiler doğrultusunda Filiz Diri'yi arayarak parasını teslim etti.

Diri, bankanın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çıtak'a teşekkür ettiğini belirterek, "Şu an çok mutluyum. Böyle duyarlı insanların olması sevindirici bir durum. Oğlum üniversitede okuyor, onun parasıydı. Bankamatikten parayı çekip oğluma gönderecektim." diye konuştu.

Çıtak ise işlem yapmadan ATM'den para çıkmasına şaşırdığını dile getirerek, "Bankamatiğe geldiğimde iki bayan işlem yapıyordu. Kartlarını alıp gittiler. Ben işlem yapacakken bankamatik para verdi. Banka şubesine gittim. Paranın sahibi iletişim bilgisini bırakmış. Banka aracılığıyla kişiye ulaşarak parasını teslim ettim. Doğruluk her zaman kazandırır." ifadelerini kullandı.