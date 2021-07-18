Kahramanmaraş'ta tenis turnuvası sona erdi

115 sporcunun 9 klasmanda mücadele ettiği turnuvada birinci olanlar şöyle:

Kahramanmaraş 'ta 15 Temmuz Şehitleri Anma Tenis Turnuvası yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

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