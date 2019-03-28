Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Terör Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Terör Operasyonu

10 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı bulunan zanlı, gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Terör Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı bulunan zanlı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı olan M.S.A'nın Düzbağ Mahallesi'ndeki baraj inşaatına çalıştığı istihbaratını alan ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.

M.S.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:27 Kaynak: AA

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