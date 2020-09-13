Kahramanmaraş'ta terör propagandası yapttığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Sulh Ceza Hakimliğince terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan aranan Aziz Ş'yi (55) ilçe merkezinde yakaladı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 18:31 - Kaynak: AA
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