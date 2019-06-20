Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta terörden aranan 2 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta terörden aranan 2 kişi yakalandı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü PKK'ya üye olmak ve yardım ve yataklık yapmak suçlarından aranan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş'ta terörden aranan 2 kişi yakalandı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü PKK'ya üye olmak ve yardım ve yataklık yapmak suçlarından aranan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Pazarcık ilçesi Musolar Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, A.Y.'yi (50) şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla arandığı belirlenen A.Y., gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli  Mahallesi'nde ise terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan D.S.'nin (44), nüfusuna kayıtlı olduğu Söğütlü Mahallesi'ne geleceği bilgisini alan ekipler, önlem aldı. Oluşturulan kontrol noktasında D.S., durdurulan otomobilinde gözaltına aldı. D.S. işlemleri için karakola götürüldü.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:53 Kaynak: DHA
Jandarma, PKK, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT eski başspikeri Şener Mete, Şebnem Bursalı'ya sert tepki gösterdi! Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Gölde elektro şok cihazıyla balık avına 60 bin lira ceza Son Dakika! YÖK, 2019 ön lisans ve lisans kontenjanlarını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 17:03:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta terörden aranan 2 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]