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Kahramanmaraş'ta ticari araç nehre düştü

8 saat önce

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın nehre düşmesi sonucu anne ve iki çocuğu öldü, 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta ticari araç nehre düştü, System.String[]

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın nehre düşmesi sonucu anne ve iki çocuğu öldü, 5 kişi yaralandı.

Muhammet Bayrak (38) yönetimindeki 46 ABA 215 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş- Ekinözü kara yolunun 100'üncü kilometresinde Ceyhan Nehri'ne düştü.


İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada anne Ayşe Aksu (35), çocukları Zeliha Aksu (12), Mustafa Baki Aksu (7) öldü, 5 kişi yaralandı.

Anne ve çocukların cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş, Aksu, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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