Kahramanmaraş'ta ticari araç sürücülerine eğitim verildi - Son Dakika

Afşin ilçesinde ticari araç sürücülerine trafik kuralları, ilk yardım ve yolcu güvenliği konularında eğitim verildi.

Afşin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığında düzenlenen eğitim programına, ilçede yolcu taşımacılığı yapan okul servisi, minibüs ve otobüs sürücüleri katıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memurları Mehmet Ali Şerbetçi ve Mustafa Gözen tarafından verilen eğitimde sürücülere, trafik kuralları, en çok yapılan hatalar, öğrenci ve yolcu güvenliği, güvenli sürüş, emniyet kemerinin önemi ve ilk yardım konuları hakkında bilgiler verildi.