Kahramanmaraş'ta Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız doğum gününde hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız doğum gününde hayatını kaybetti
23.01.2021 23:37
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Vildan Öziş (24) fenalaştığı yurtta hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Vildan Öziş (24) fenalaştığı yurtta hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, bugün doğum günü olan ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Öziş, yarıyıl tatili için memleketine gitmek amacıyla valizini hazırladığı sırada fenalaştı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sütçü İmam Kız Öğrenci Yurduna gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince KSÜ Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öziş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Doğum gününde yaşamını yitiren Öziş'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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