Kahramanmaraş'ta tipi nedeniyle kapanan yollar açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tipi nedeniyle kapanan yollar açıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan 14 kırsal mahalleyle yeniden ulaşım sağlandı.

Kahramanmaraş'ta tipi nedeniyle kapanan yollar açıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan 14 kırsal mahalleyle yeniden ulaşım sağlandı.

İlçeye bağlı 14 mahallede kar yağışı ve tipinin etkisini yitirmesinin ardından Büyükşehir ile Elbistan belediyeleri ekipleri, ulaşımı sağlamak için kapanan yollarda çalışma başlattı.

Günlerce süren çalışmaların ardından metrelerce yükseklikteki kar birikintileri kürenip mahallelerle bağlantı yeniden sağlandı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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