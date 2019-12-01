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Kahramanmaraş'ta tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:00 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet K. yönetimindeki 46 KV 109 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Adana kara yolu Akçalı Mahallesi mevkisinde, Ömer G. (47) idaresindeki 46 ZC 189 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Esma K. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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