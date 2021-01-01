Kahramanmaraş'ta tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş - Göksun karayolunda meydana gelen kazada, H.B. yönetimindeki 46 HA 120 plakalı otomobil, Kahramanmaraş istikametinden Göksun yönüne seyir halinde iken Menzelet mevkisindeki ışıklı kavşakta R.Ş'nin kullandığı 17 ZJ 021 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobildeki sürücü H.B. ve yolcu H.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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