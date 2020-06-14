Kahramanmaraş'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akam saatlerinde Kahramanmaraş- Göksun Karayolu'nun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Göksun'dan Kahramanmaraş'a giden H.T. yönetimindeki 46 ACK 750 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.O.D.'nin kullandığı 80 GZ 384 plakalı TIR ile çarpıştı. Sürücülerin yara alamdan atlattığı kazada otomobilde bulunan F.T. (38), Z.T. (15), M.T.T. (8) ve İ.K.T. (11) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.