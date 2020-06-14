Kahramanmaraş'ta tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
H.T. idaresindeki 46 ACK 750 plakalı otomobil ile A.O.D. yönetimindeki 80 GZ 384 plakalı tır, Kahramanmaraş- Kayseri kara yolunun 16. kilometresinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan F.T. (38), Z.T. (15), M.T.T. (8) ve İ.K.T. (11) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kara yolunda trafik kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.