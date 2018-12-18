Kahramanmaraş'ta Tır, Yangında Kullanılmaz Hale Geldi
58 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta hareket halindeyken motoru alev alan, kısa sürede büyüyüp dorsesine de sıçrayan yangında TIR kullanılmaz hale geldi.
KAHRAMANMARAŞ'ta hareket halindeyken motoru alev alan, kısa sürede büyüyüp dorsesine de sıçrayan yangında TIR kullanılmaz hale geldi.
Kahramanmaraş- Göksun
karayolu 25'inci kilometresinde, dün akşam saatlerinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen TIR, motor bölümünden alev aldı. Şoför aracı durdurup, itfaiyeye haber verirken, alevler dorseye de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. TIR kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. - Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:59 Kaynak: DHA
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