Kahramanmaraş'ta tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü.
Ensar Erkut yönetimindeki 20 B 0035 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pazarcık ilçesi Çöçelli mevkisinde önünde seyreden Abidin M'nin kullandığı 73 SK 854 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsünün yanı sıra araçtaki Eftal Erkut ve Furkan Ali Erkut, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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