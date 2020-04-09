Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta tırın devrildiği an kamerada - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta tırın devrildiği an kamerada
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tırın devrildiği an güvenlik kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tırın devrildiği an güvenlik kamerasına yansıdı.
Muhammed Saygılı'nin kontrolünden çıkan 46 AAU 303 plakalı tır, Şekeroba Mahallesinde devrildi.
Yaralanan şoför Saygılı, ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Tırın devrilme anı yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:33 Kaynak: AA
Son Dakika Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında