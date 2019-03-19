Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta 'Tirşik Şöleni'

Kahramanmaraş'ta 'Tirşik Şöleni'

12 dakika önce

Kahramanmaraş'ta Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 11. Geleneksel Tirşik Şöleni, Kültür Park'ta yapıldı.

Kahramanmaraş'ta 'Tirşik Şöleni', System.String[]
Kahramanmaraş'ta Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 11. Geleneksel Tirşik Şöleni, Kültür Park'ta yapıldı. 5 bin kişilik tirşik ve tereyağlı pilavın ikram edildiği şölende, sergilenen oyunlar davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Tarihi ev eşyalarının sergilendiği şölende, Andırın ilçesinin tarihi ve doğa harikalarını anlatan sinevizyon sunumu, halk oyunları gösterisi ve yöresel oyunlar yer aldı.

Şölende konuşan AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir, Anadolu topraklarında herkesin gözü olduğuna dikkat çekerek, "Şimdi bizim ülkemize karşı her zaman siyasi bir operasyon bir manipülasyon yapılır. Tarihimizde yapıldı. Neden? Anadolu toprakları çok kıymetli topraklardır. Herkesin burada bir gözü vardır. Herkesin burasıyla ilgili bir ideali vardır. Her seferinde buraya bir operasyon yapılır. Yüzyıllardır yapılıyor. Tük-Kürt, Alevi-Sünni, zengin-fakir çalışması yapılır. Savaşlar hep burada olmuştur ama bu millet hiçbir zaman esir olmamıştır, esareti kabul etmemiştir. Bu milletin hiçbir zaman esareti kabul etmemesinin sebebi nedir? Çünkü bu millet toprağına bir saldırı olduğu zaman siyaseti bir kenara bırakır, bir araya gelir. ve her zamanda topyekun mücadele eder. Ama Avrupa'nın da, Amerika'nın da anlamadığı bir şey var. Her seferinde bize bu operasyonu çekerler. Bu operasyon dünyanın başka ülkelerinde işe yarar hemen ayrışırlar. Irak'ta hatırlayın Saddam'ın heykelini devirenler sonra, 'Keşke o diktatör kalsaydı da bunları yaşamasaydık' demeye başladılar. Ama bizde bu hiçbir zaman tutmaz. Ne zaman bu operasyonu çekerler, biz siyasetimizi bir yere bırakır bir araya geliriz. Dünya artık bunu bilecek. Bu ülke hiçbir zaman ne esareti kabul edebilir ne de kendisine yapılmış bir saldırıyı kabul edebilir" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:47 Kaynak: İHA

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