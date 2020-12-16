Kahramanmaraş'ta toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçildi

16.12.2020 11:05
Kahramanmaraş'ta toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçildi, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı daha güvenli hale getirip, bulaş riskini en aza indirmek için HES koduyla eşleştirilmiş biniş kartı kullanılması zorunluluğunu uygulamaya koydu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı daha güvenli hale getirip, bulaş riskini en aza indirmek için HES koduyla eşleştirilmiş biniş kartı kullanılması zorunluluğunu uygulamaya koydu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" başlıklı genelge uyarınca Kahramanmaraş'ta Hayat Eve Sığar (HES) koduyla ulaşım başladı.

Yolcular, bugün itibarıyla toplu taşıma araçlarına HES koduyla eşleştirdikleri kartlarla biniş yapabilecek, riskli olanlar ise Sağlık Bakanlığına bildirilecek.

Kentte toplu ulaşımı güncel kullanan yaklaşık 450 bin kart sabinden 50 bini HES kodu eşleştirmesi yaptı. Bu işlemi gerçekleştirmeyenlerin kartları, eşleştirme yapılıncaya kadar kullanımına kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, HES kodu, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçildi - Son Dakika


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