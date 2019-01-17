Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Toprak Kaydı, Dev İstinat Duvarı Çöktü... O Anlar Kamerada

Kahramanmaraş'ta Toprak Kaydı, Dev İstinat Duvarı Çöktü... O Anlar Kamerada

14 dakika önce

Kahramanmaraş'ta toprak kaydı, dev istinat duvarı çöktü.

Kahramanmaraş'ta toprak kaydı, dev istinat duvarı çöktü... O anlar kamerada
Kahramanmaraş'ta 30 metre yüksekliğinde 100 metre genişliğinde olan istinat toprak kaymasıyla yerle bir oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş il merkezinde son bir haftadır aralıksız yağan yağmur, 30 metre yüksekliğinde 100 metre genişliğinde istinat duvarının çökmesine neden oldu.
Olay, gece yarısı Onikişubat İlçesi Saçaklızade Mahallesinde meydana geldi. Kuzey çevre yolu alt bölümünde bulunan Zekeriya Evler Sitesi'nin üst kısmında ki istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anında olay yerinde kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçti.
İstinat duvarının yıkılmasıyla çevresinde yer alan yollarda kaya ve toprak yığınları oluştu. Site sakinleriyle olay yerine gelen ekipler, çevrede yaptığı incelemenin ardından yaşanabilecek yeni kaymalara karşı iş makineleriyle set oluşturuldu.
Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin sıfıra indiği bölgede sitenin üst ve alt bölümünde yer alan yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.
Çökme sonrası İHA Muhabirine bilgi veren site güvenlik görevlilerinden Mehmet Özden, "Duvarın alt kısmında yer alan 4-5 metrelik yer düşmüştü. Belediye ekiplerine bilgi verdik. Akşamüzeri bu molozları çevreye döktüler çökme esnasında yerleşim alanlarına ulaşmasın diye. Yolların giriş bölümleri kapatıldı. Sonra büyük bir gürültü ile çöktü. Herhangi bir yaralanma olmadı. Yaklaşık 35-40 yüksekliğinde 100 metre genişliğinde olan istinat duvarının ortası çöktü, diğer alanlarında taş parçaları halen düşüyor" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:39 Kaynak: İHA

Onikişubat, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Hamama Giden Genç Adam, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 08:53:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Toprak Kaydı, Dev İstinat Duvarı Çöktü... O Anlar Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]