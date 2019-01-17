Kahramanmaraş'ta Toprak Kayması Sonucu İstinat Duvarı Çöktü
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Kahramanmaraş'ta henüz kullanılmayan Kuzey çevre yolunun bulunduğu istinat duvarı toprak kayması sonucu çöktü.
Kahramanmaraş
'ta henüz kullanılmayan Kuzey çevre yolunun bulunduğu istinat duvarı toprak kayması sonucu çöktü. Merkez Onikişubat
ilçesi Şaçaklızade Mahallesi'nde, Kuzey çevre yolu istinat duvarının bulunduğu alanda toprak kayması oldu.
İstinat duvarının yıkılmasıyla yolda kaya ve toprak yığınları oluştu. Çökme sonrası bölgeye giden yollar belediye ekiplerince kapatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:22 Kaynak: AA
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