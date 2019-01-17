Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Toprak Kayması Sonucu İstinat Duvarı Çöktü

Kahramanmaraş'ta Toprak Kayması Sonucu İstinat Duvarı Çöktü

31 dakika önce

Kahramanmaraş'ta henüz kullanılmayan Kuzey çevre yolunun bulunduğu istinat duvarı toprak kayması sonucu çöktü.

Kahramanmaraş'ta Toprak Kayması Sonucu İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
Kahramanmaraş'ta henüz kullanılmayan Kuzey çevre yolunun bulunduğu istinat duvarı toprak kayması sonucu çöktü.

Merkez Onikişubat ilçesi Şaçaklızade Mahallesi'nde, Kuzey çevre yolu istinat duvarının bulunduğu alanda toprak kayması oldu.

İstinat duvarının yıkılmasıyla yolda kaya ve toprak yığınları oluştu. Çökme sonrası bölgeye giden yollar belediye ekiplerince kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:22 Kaynak: AA

Onikişubat, Merkez, Kahramanmaraş, Güncel
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