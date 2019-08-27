Kahramanmaraş'ta "torbacı" operasyonu

Kahramanmaraş'ta "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik kent merkezindeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.M. ile A.G. farklı adreslerde gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.G'nin ikametinde yapılan aramada, paketler halinde bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 6 mermi, 2 elektronik hassas terazi, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan 4 alüminyum folyo parçası ve 1 alüminyum folyo rulosu ele geçildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, operasyon kapsamında ayrıca uyuşturucu satın alan 4 kişiyi yakaladı. Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelilere "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.