Kahramanmaraş'ta trafik denetimleri yoğunlaştırılacak - Son Dakika

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, trafik denetimlerinin yoğunlaştırılacağını söyledi.

Cebeloğlu, yaptığı açıklamada, özellikle modifiye edilmiş trafiğe çıkmaya uygunluğu olmayan araçlarla ilgili çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri hayata geçireceklerini dile getiren Cebeloğlu, "Bugünden itibaren abartılı egsoz, yüksek sesle müzik konularında denetim ve uygulamaların süratle başlayacağını kamuoyuna bilgi olarak sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Trafik konusunda özel bir çalışma yaptıklarına dikkat çeken Cebeloğlu, vatandaşları mağdur eden her türlü uygulamanın tespitinin yapılacağını kaydetti.

Müdür Cebeloğlu, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla da koordineli olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'taki sivil toplum kuruluşları olmak üzere şehrin bütün katmanları ile birebir bu sorunları tespit edip bunları kaynağından tespit edip ona göre çözümler gerçekleştireceğiz. Kentte 170 bin civarında tescilli araç var. Trafik hemen hemen tüm yerlerde temel sorunlarımızdan bir tanesi. Bunun nedeni tabi gelişen ve değişen şehirleşme, nüfus ve araç artışıdır. 10 yıl önce yapılmış bir yol 15 yıl sonra yetersiz olabiliyor. Dolayısı ile yerel yönetimlerimiz de bu konuda azami bir çaba sarf ediyor. İlgili kuruluşlarla el ele vererek bu noktada önem arz eden sorunları en kısa sürede çözeceğiz."

"Sabit radar uygulamasına geçeceğiz"

Trafikte terör estiren sürücülerle ilgili de önlemler alınacağını vurgulayan Cebeloğlu, "Bunların tepesinden inmeyeceğiz. Bunlarla en sert şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın aşırı hız, modifiyeli araç ve tescilsiz araç kullanımında mağduriyet yaşamamaları için bu şekilde trafiğe çıkmalarını istemiyoruz." diye konuştu.