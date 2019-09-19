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Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 5 yaralı

44 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazaları: 5 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Mücahit Karakoç (27) idaresindeki 58 NL 378 plakalı otomobil, Kalealtı Mahallesi girişinde yol kenarındaki bir evin taş duvarına çaptı.

Kazada sürücü ile eşi Eda (19) ve kardeşi Mahmut Karakoç (19) yaralandı.

Burak Sarıkaya ( 20) idaresindeki 44 EL 280 plakalı otomobil de Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda önce kaldırıma çıktı, ardından trafik levhasına çarptı.

Kazada, sürücü ve beraberindeki Hacı Sarıkaya (25) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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