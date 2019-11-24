Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ağır yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ağır yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. Emre Y. (22) idaresindeki 46 HD 796 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşısındaki şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesi devam ederken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yol dışı edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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