Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
55 dakika önce
Kahramanmaraş'ta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş
'ta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş- Adana
kara yolundan, Türkoğlu
ilçesi istikametine giden Mehmet Kaz
(46) yönetimindeki 46 TB 259 plakalı otomobil, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı. Otomobil sürücüsü ile araçta sıkışan İrfan Tepe (32) ağır yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekilerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi, o sırada bölgeden geçen sağlık personeli yaptı.
112 Acil Servis
ambulansıyla Necip Fazıl
Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Kaz kurtarılamadı.
Diğer yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:04 Kaynak: AA
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