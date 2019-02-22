Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

35 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hakan K. idaresindeki 46 AAH 779 plakalı otomobil, Nurhak ilçesi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Hakan K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan A.Ç. ise yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:55 Kaynak: AA

Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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