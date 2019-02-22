Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
25 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hakan K. idaresindeki 46 AAH 779 plakalı otomobil, Nurhak
ilçesi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Hakan K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan A.Ç. ise yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:38 Kaynak: AA
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