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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 15 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta öğrenci minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 15 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta öğrenci minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş- Adana yolunun 36'ıncı kilometresinde meydana geldi. Türkoğlu ilçesi Şekeroba Çok Programlı Lise öğrencilerinden 13 kişiyi taşıyan, 46 K 7050 plakalı minibüsün kavşağa ters yoldan girmeye çalıştığı sırada Kahramanmaraş istikametinden Nurdağı istikametine seyir halinde olan 31 Z 2819 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralanırken, yaralılardan 3 yaşlarındaki çocuk kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:15 Kaynak: İHA
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