Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş
'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Onikişubat
ilçesi Şazibey Mahallesi 20'nci Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 NR 895 palalı kamyonet, güzergahı üzerinde manevra yaparken Yaşar
Y.'ye (63) çarptı. Kaza anıda park halindeki kamyonet ile manevra yapan kamyonetin arasında sıkışan Yaşar Y., hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:35 Kaynak: İHA
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