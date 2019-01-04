Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 20'nci Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 NR 895 palalı kamyonet, güzergahı üzerinde manevra yaparken Yaşar Y.'ye çarptı. Kaza anında park halindeki kamyonet ile manevra yapan kamyonetin arasında sıkışan Yaşar Y., hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:39 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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