Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölüKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş
'ta trafik kazası: 1 ölü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Onikişubat
ilçesi Şazibey Mahallesi 20'nci Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 NR 895 palalı kamyonet, güzergahı üzerinde manevra yaparken Yaşar
Y.'ye çarptı. Kaza anında park halindeki kamyonet ile manevra yapan kamyonetin arasında sıkışan Yaşar Y., hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:39 Kaynak: İHA
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