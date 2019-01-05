Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

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Kendini Basket Potasına Asan Genci, Polis Son Anda Kurtardı

Kendini Potaya Asarak İntihar Girişiminde Bulunan Çocuğu, Polis Son Anda Kurtardı

Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar