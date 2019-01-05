Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
41 dakika önce
Kahramanmaraş'ta manevra yapan kamyonetin sıkıştırdığı kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş
'ta manevra yapan kamyonetin sıkıştırdığı kişi hayatını kaybetti.
Harun S. idaresindeki 46 NR 895 plakalı kamyonetin sürücüsü, merkez Onikişubat
ilçesi Şazibey Mahallesi'nde geri manevra yaparken Yaşar Yılmaz
'a (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki diğer kamyonetin arasında sıkışan Yılmaz, yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alınırken Yılmaz'ın cenazesi de otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:33 Kaynak: AA
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