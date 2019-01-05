Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

41 dakika önce

Kahramanmaraş'ta manevra yapan kamyonetin sıkıştırdığı kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Kahramanmaraş'ta manevra yapan kamyonetin sıkıştırdığı kişi hayatını kaybetti.

Harun S. idaresindeki 46 NR 895 plakalı kamyonetin sürücüsü, merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde geri manevra yaparken Yaşar Yılmaz'a (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki diğer kamyonetin arasında sıkışan Yılmaz, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alınırken Yılmaz'ın cenazesi de otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Onikişubat, Yaşar Yılmaz, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendini Basket Potasına Asan Genci, Polis Son Anda Kurtardı Kendini Potaya Asarak İntihar Girişiminde Bulunan Çocuğu, Polis Son Anda Kurtardı

Sigarada Vergi Oranı Artırıldı Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 02:14:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]