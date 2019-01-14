Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
17 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Çobambeyli Mahallesi istikametine seyreden Murat Öksüz (31) idaresindeki 06 VG 056 plakalı araç, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Öksüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:30 Kaynak: İHA
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