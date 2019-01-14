Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

15 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Öksüz'ün (34) kullandığı 06 VG 056 plakalı otomobil, Çobanbeyli- Tanır Kavşağı'nda kontrolden çıkarak takla attı.

Araçta sıkışan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ceset, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:31 Kaynak: AA

Çobanbeyli, Afşin, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'a Kültür Ziyaretinde Bulundu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Telefonda Görüştü Menderes'te Yağmur Sularının Biriktiği Tarım Arazilerinde Derin Çatlak Oluştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 21:46:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]