Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
15 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Mustafa Öksüz'ün (34) kullandığı 06 VG 056 plakalı otomobil, Çobanbeyli- Tanır
Kavşağı'nda kontrolden çıkarak takla attı.
Araçta sıkışan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ceset, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:31 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak
İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'a Kültür Ziyaretinde Bulundu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Telefonda Görüştü
Menderes'te Yağmur Sularının Biriktiği Tarım Arazilerinde Derin Çatlak Oluştu