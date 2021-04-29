Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Pazarcık ilçesi Kizirli Mahallesi'nde meydana geldi. Asef Bulgan (75) idaresindeki traktör, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra taklalar atarak yol kenarına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Bulgan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza sonrası soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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