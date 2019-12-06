Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de ağır yaralandı.


Kaza, Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan G. idaresindeki 06 BJR 095 plakalı araç, bulvar üzerinde seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki bir ağaca vurduktan sonra taklalar atarak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri araçta bulunan şoför Hakan G. ile yolcu konumundaki H.A ve Z.A'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastane kaldırdı. Sağlık görevlileri yolcu konumundaki Ö.B'nin (16) ise hayatını kaybettiğini tespit etti.


Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatın kaybeden Ö.B'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici marifetiyle yol dışı edilirken çift yönlü trafiğe kapanan bulvar yeniden trafiğe açıldı.


Kazanın görgü tanıdığı Adem Kaynar isimli bir vatandaş ise, "Ben karşı yoldan geliyordum ve araç ta bu şeritten geliyordu. Buradan gelip ağaca vurdu ve bir iki tur döndü ve önüme düştü. Ben de o sırada 112 ve 155'i aradım. Araçta 4 kişi vardı" ifadelerini kullandı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
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