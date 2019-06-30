Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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Kahramanmaraş'ta freni boşalan otomobilin toprak zemine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
'ta freni boşalan otomobilin toprak zemine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu
ilçesi Dereli
Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Tut
(31) kullandığı 46 NS 102 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, freninin boşalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki toprak zemine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve yanında bulunan Osman Tut (41), Hayriye Topaktaş (47), Kamil Topaktaş, Talha Armut (5) ile İsmail Topaktaş (56) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Topaktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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