Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

56 dakika önce

Kahramanmaraş'ta freni boşalan otomobilin toprak zemine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta freni boşalan otomobilin toprak zemine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Tut (31) kullandığı 46 NS 102 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, freninin boşalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki toprak zemine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve yanında bulunan Osman Tut (41), Hayriye Topaktaş (47), Kamil Topaktaş, Talha Armut (5) ile İsmail Topaktaş (56) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Topaktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasını öldürtmek için sevgilisi ile plan yapmış Çorum Öldürdüğü eşinin cansız bedenini otomobile koyup kaçtı İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece'yi karıştıran taciz iddiasıyla ilgili açıklama Adana'da mucize kurtarış! Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 00:21:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]