Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Mehmet Bolat
'ın kullandığı 46 VG 665 plakalı otomobil, Elbistan- Çoğulhan
kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Bolat, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:19 Kaynak: AA
İmamoğlu, Yeni Zelanda'da Katledilen Müslümanlar İçin Yasin Okudu
CHP'li İnce, 24 Haziran'ı Hatırlatıp Sordu: Siz O Kuyruklarda Zengin İnsan Gördünüz mü?
Gri Listedeki Terörist, K.Irak'taki Operasyonda Öldürüldü
Yeni Zelanda'daki Saldırıda, Teröriste Silahsız Karşı Koyan Kahraman Göçmen Konuştu