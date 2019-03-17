Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Bolat'ın kullandığı 46 VG 665 plakalı otomobil, Elbistan- Çoğulhan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Bolat, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:19 Kaynak: AA

Mehmet Bolat, Bolat, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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