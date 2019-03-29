Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Selma
Pamuk idaresindeki 46 E 5597 plakalı otomobil, Malatya
Caddesi'nde Alparslan Karakoca yönetimindeki 46 VG 095 plakalı jip ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje savruldu. Araç
içinde sıkışan Selma Pamuk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Olay yerindeki müdahalenin ardından Pamuk, 112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:06 Kaynak: AA
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