Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Selma Pamuk idaresindeki 46 E 5597 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde Alparslan Karakoca yönetimindeki 46 VG 095 plakalı jip ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje savruldu.

Araç içinde sıkışan Selma Pamuk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Pamuk, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:06 Kaynak: AA

Selma, Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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